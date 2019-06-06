كيا سورينتو 2021 الجيل القادم تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – احتدام المنافسة في مجال الكروس اوفر يدفع الشركات لتحديث موديلاتهم باستمرار أو دعم مجالهم بموديلات جديدة.. كيا قامت بالخطوتين، مع تحديثها لسورينتو 2019 كما تتجهز لتقديم جيل جديد للسيارة.

وقد ظهرت صور تجسسية لها تكشف عن ملامح تصميم جريئة وإن غطت التمويهات معظم دقائقه، كما نعلم أن سورينتو الجيل القادم ستحصل على نسخ هجيبنة جديدة مقارنة باقتصار الموديل الحالي على محرك V6 سعة 3.3 لتر ومحرك 2.4 لتر بأربع سلندرات، بقوة 185 حصان و290 حصان بالترتيب.

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المولدات الهجينة الجديدة ستحسن من كفاءة وقود السيارة وستوجه المستهلكين نحو المستقبل الكهربائي المحتوم.. وبالعودة للشكل، نلاحظ أن مقدمة السيارت تغير تصميمها بالكامل، لغطاء المحرك وشبكة التهوية والمصابيح الأمامية، مع استلهام بعض الملامح من كيا تيلورايد لجوانب المقدمة.

من الصعب التدقيق في تحديثات الخلفية للتمويهات الكثيفة عليها.. أما الداخلية فنتوقع تغييرات شاملة كهذا كما هو المعتاد مع كل جيل جديد، بمواد ومزايا وتقنيات حديثة، وليس أمامنا الآن سوى انتظار المزيد من الصور والمعلومات عن السيارة على مدار الأشهر القادمة لتكوين فكرة أوضح عنها قبل تدشينها.