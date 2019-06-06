فيات كرايسلر تسحب عرض الاندماج مع رينو

الخليج ٣٦٥ نت – في تطور مفاجئ، أعلنت فيات كرايسلر عن سحب عرض الاندماج مع رينو عقب أيام من المفاوضات مع الشركة والحكومة الفرنسية.

وصرحت فيات كرايسلر: “الأوضاع السياسية في فرنسا ليست ملائمة لتحقيق اندماج كهذا بنجاح”، كما نقلت جريدة The Wall Street Journal عن مصادر أن مفاوضات الاندماج تدهورت بشكل خاص بسبب اعتراض نيسان عليها.

القلق هنا أن نيسان ستنسحب من التحالف الحالي مع رينو في حالة اندماج الأخيرة مع فيات كرايسلر.. وقد حاول رئيس مجلس إدارة رينو، جون دومينيك سينارد، إقناع مجلس إدارة الشركة بالمزايا المالية والإنتاجية لصفقة كهذه على مدار اليومين الماضيين، وصرحت رينو أنها عجزت عن اتخاذ قرار لأن ممثلي الحكومة الفرنسية طلبوا تأجيل التصويت على الاقتراح.

من الواضح هنا أن فيات كرايسلر شعرت بإهانة من فكرة الانتظار وشكوك في مدى نجاح الصفقة، لتصرح الشركة: “قرر مجلس إدارتنا سحب اقتراح الاندماج مع مجموعة رينو فورياً، مع استمرار فيات كرايسلر بتحقيق وعودها للمستثمرين عبر الاستمرار في تطبيق استراتيجية مستقلة”.