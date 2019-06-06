كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاجوار لاند روفر تشارك بي إم دبليو لتطوير السيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت شركة جاجوار لاند روفر البريطانية مع بي إم دبليو الألمانية إلى اتفاق يشمل تطوير محركات السيارات الكهربائية بشكل مشترك لسيارات كلا الشركتين، وبالرغم من أن المهندسين سيعملون على تطوير تقنيات المحركات معًا إلا أن بناءها سيتم في مصانع كل شركة على حده لتتناسب مع سيارتهما.

وبحسب تصريح بي إم دبليو، فإن مهندسي الشركتين سيعملون على تطوير التقنيات في مختبراتها في ألمانيا، لكن سيتم بناء المحركات بشكل منفصل لكل مصنع بحسب السيارات في موطن كل شركة.

وتطور بي إم دبليو سلسلة سيارات i-Series فيما تطور جاجوار لاند روفر سلسلة I-Pace، وتهدف كل منهما إلى جعل تقنيات السيارات الكهربائية الخاصة أكثر كفاءة وفي متناول نسبة كبيرة من المستخدمين، لا سيما بعد الانتقادات اللاذعة التي لاقتها الشركتان بسبب السيارات الخاصة بهما.