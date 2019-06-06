"جنرال موتورز" توسع نطاق استخدام نظام القيادة شبه الذاتية "سوبر كروز"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جنرال موتورز

كشفت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة النقاب عن توسيع نطاق تشغيل نظام القيادة شبه الذاتية المعروف باسم "سوبر كروز"، في حين يعيب النظام محدودية استخدامه حاليا، حيث أنه لا يوجد إلا في الطراز "كاديلك سي.تي6" الصالون إلى جانب أنه لا يمكن استخدام هذا النظام إلا في أجزاء محددة من الطرق السريعة في الولايات المتحدة.

وأعلن قطاع "كاديلك" للسيارات الفارهة التابع لمجموعة "جنرال موتورز" أنه سيتم توسيع نطاق عمل نظام "سوبر كروز" من خلال تحديث برنامج تشغيله لإضافة 70 ألف ميل من الطرق في الولايات المتحدة وكندا إلى شبكة الطرق المتوافق معها النظام ليصل إجمالي أطوال الطرق التي يمكن استخدامها عليها إلى أكثر من 200 ألف ميل.

وأشار موقع "أوتو نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن هذا التوسع يأتي بعد تحسينات أخرى تم إطلاقها في العام الماضي وتشمل إمكانية تعديل مسار السيارة "سي تي6" المزودة بنظام "سوبر كروز" في السيارة بدرجة طفيفة داخل الحارة المرورية لإراحة السائق أثناء تجاوز سيارات كبيرة. كما تمت إضافة خاصية جديدة لإبلاغ السائق بأن نظام "سوبر كروز" قد يكون غير متاح في بعض الحالات.

يعتمد نظام "سوبر كروز" على بيانات الخرائط الرقمية ونظام تحديد الموقع بالقمرالاصطناعي عالي الدقة وكاميرات ووحدات استشعار ردارية إلى جانب نظام لتنبيه السائق من أجل التأكد من انتباهه للطريق. وعلى عكس نظام القيادة شبه الذاتية "أوتو بايلوت" لشركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية، فإن "سوبر كروز" لا يحتاج إلى إمساك السائق عجلة القيادة بيديه أثناء السير وإنما كل المطلوب منه أن يظل منتبها للطريق فقط.

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وبحسب شركة السيارات الأمريكية، فإنه بمجرد تحديث بيانات نظام "سوبر كروز" ستتم إضافة خرائط الطرق الجديدة التي تمت إضافتها إليه.

كانت "جنرال موتورز" قد أعلنت في العام الماضي اعتزامها توفير نظام "سوبر كروز" مع العلامات التجارية الأخرى التابعة لها مثل "شيفورليه" و"جي.إم.سي" و"بويك" بعد عام 2020 .