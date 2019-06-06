“بالفيديو والصور” جنرال موتورز تختبر إطارات خالية من الهواء لتوفيرها في السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جنرال موتورز عن بدء اختبار إطارات لاهوائية في نهاية العام الجاري بالتعاون مع شركة ميشيلان في عدد من سيارات شيفروليه بولت.. وتأمل جنرال موتورز أن تساهم الاختبارات في تقديم هذه الإطارات الثورية في السيارات بحلول 2024.

الإطارات اللاهوائية تتمتع بعدد من المزايا، مثل عدم الحاجة لضخهم بالهواء او الخوف من تسطحهم أو التعامل مع الضرر المتراكم بسبب زيادة أو قلة الهواء في الإطارات.

كما ستكون هذه الإطارات صديقة للبيئة لأنها ستقلل بشدة من عدد الإطارات المثقوبة والمتضررة، والتي تُرمى في ساحات الخردة في نهاية حياتهم، مع عدم الحاجة إلى إطارات احتياطية وتقليل استخدام المواد الخام والطاقة المستهلكة والانبعاثات بشكل عام، كما أن إزالة الإطارات الاحتياطية سيجعل السيارات أخف وزناً بطبيعة الحال.

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وتُقدر ميشيلان أن 20% من الإطارات يتم إرسالها لساحات الخردة كل عام بسبب الثقوب والأضرار المتراكمة عليها، ليصل العدد الإجمالي إلى 200 مليون إطار سنوياً، ما يؤدي لمخلفات ضخمة سيتم إزالة معظمها مع تقنية الإطارات اللاهوائية.