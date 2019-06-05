فورد تطور تقنية للتواصل بين الهواتف والسيارات.. إليك كيف تعمل

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل عدد من شركات السيارات على تقنيات التواصل بين السيارات وبعضها أو بين السيارات والبنية التحتية، ولكن فورد أعلنت عن تطورات جديدة مثيرة للاهتمام في مجال التواصل الخلوي بين السيارات وكل شيء تقريباً.

فورد كشفت عن جهاز جديد يسمح للسيارات بالتواصل مع مستخدمي الطرق الآخرين، سواء كانوا مشاة او راكبي عجلات او غيرهم، وهو صندوق يتم وضعه في المنعطفات ليسمح للأجهزة اللاسلكية بالتواصل مع بعضها.

هذا الجهاز سيلعب دور مترجم الإشارات لمختلف أنواع التقنيات مثل البلوتوث وغيرها.. كمثال، بإمكان أحد المشاة عبور الطريق مع إرسال هاتفه الذكي لإشارة تحذير للسائقين بالتوقف حتى عبوره.

كما كشفت فورد عن تقنية أخرى تسمح للسيارات الذاتية بالتواصل مع السيارات غير الذاتية الأخرى خاصة عند المنعطفات.. وتشرح فورد الأمر: مثلا 3 سيارات تصل لمنعطف في نفس الوقت، ليقوم نظام بتحديد الأولوية الأكثر سلامة لعبور الطريق والسماح لسيارتين مثلا بالعبور مع إرسال رسالة للثالثة بالانتظار، وهكذا، لتعويض التفاعل البشري العادي في هذه اللحظات عبر إشارات اليد وغيره.