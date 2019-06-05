“بالفيديو والصور” دبابة ريزفاني تشارك مع مؤدي “ثور” في فيلم Men in Black: International

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس RC F لن تكون السيارة الوحيدة ذات حضور في فيلم Men in Black: International القادم، مع إعلان شركة ريزفاني عن مشاركة دبابتهم في الفيلم كذلك.

الدبابة ستظهر في مشهد خطير “لن يمكنكم إزالته من ذاكرتكم” حسب تصريح ريزفاني، وما نراه من الفيديو هو اندفاع الموديل في الهواء ثم هبوطه بعنف على مبنى.

لا نعلم ما إذا كانت الدبابة ستلعب دورا رئيسياً في الفيلم أم لا، ولكنها قادرة على ذلك لمميزاتها العسكرية الكثيرة مثل نظام الرؤية الحرارية الليلية وإضاءة خاصة قادرة على إعماء المهاجمين وقدرة على قذف قنابل دخانية وإطارات عسكرية قادرة على السير حتى بعد الثقوب ومقابض أبواب تقوم بكهربة أي شخص يحاول سرقة سيارتك.

Advertisements

ويُذكر أن الدبابة تعتمد على محرك V8 هيلكات سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 707 حصان، وبالنسبة لفيلم Men in Black: International فهو الجزء الرابع لسلسلة طويلة بدأت في 1997، هذه المرة بحضور نجوم جدد أهمهم كريس هيمسوورث، والذي لعب دور ثور في أفلام مارفل، وتيسا تومسون وليام نيسون، وسيبدأ عرضة في صالات السينما في 14 يونيو.