“بالصور” مجموعة سيارات النجم العالمي ويل سميث

الخليج ٣٦٥ نت – يعد النجم الأمريكي ويل سميث والملقب بالأمير من أبرز نجوم عالم هوليوود في عصرنا الحالي، كما يمتلك شعبية هائلة من المعجبين، ويمتلك النجم الأسمر الوسيم مجموعة مميزة من السيارات الرائعة يعشق قيادتها بنفسه.

ويشتهر ويل سميث بين معجبيه في مختلف دول العالم، بموهبته الكبيرة في غناء فن الراب، إلى جانب كونه ممثل مذهل، كما يشتهر أيضا بطبيعته المتواضعة التي زادت من إعجاب وحب معجبيه له.

وتقدر ثروة ويل سميث بنحو 240 مليون دولار أمريكي (900 مليون ريال)، ويذكر أن الممثل العالمي نال عدة جوائز وصلت إلى 42 جائزة بعد مشاركته في بطولة أفلام عديدة قدم خلالها أداء قوي وحققت نجاحاً ساحقاً في شباك التذاكر.

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ويمتلك سميث في مرآبه العديد من السيارات المتنوعة في طرازاتها وأشكالها، نذكر منها السيارتين الألمانيتين مايباخ S560 ومرسيدس GL450، كما اقتنى ويل مجموعة من السيارات الأمريكية أبرزها كاديلاك اسكاليد ESV ولينكون نافيجيتور وفورد توروس، بالإضافة إلى سيارة فورد موستنج كلاسيكية طراز 1965 مكشوفة حمراء اللون، يقودها النجم في رحلاته الخاصة مع أسرته.

كما يمتلك سميث مقطورة رائعة يطلق عليها The Heat، وهي عبارة عن منزل متنقل مكون من طابقين ومجهزة بكل سبل المعيشة والرفاهية، تبلغ تكلفتها 1.6 مليون دولار (6 مليون ريال).

تحتوى “The Heat” على غرف نوم ومطبخ وحمام وغرفة للجلوس، بالإضافة إلى مكتب وصالة، وتضم شاشة كبيرة لمشاهدة الأفلام، ويتحرك بها في مواقع تصوير أفلامه للاستراحة بداخلها، كما يذهب بها في رحلات التخييم والسفاري مع أسرته وأصدقائه.