قريباً تطبيق أغرب نظام إشارات مرور.. يعمل بالنية!

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد العاصمة النمساوية فيينا، لاختبار أذكى نظام لإشارات المرور الخاص بالمشاة على وجه الأرض، حيث يعتمد النظام الجديد في فتح الطريق للمشاة اعتمادا على “نيتهم” في الوقوف أو عبور الطريق (قراءة تعابير وجه المشاة ولغة أجسادهم وحركتها).



وكشف “معهد الكمبيوتر والغرافيكس والرؤية” الخاص بجامعة غراز بالنمسا، أن النظام التكنولوجي المتقدم الجديد والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بإمكانه التعرف، بشكل تلقائي، على الشخص الراغب في عبور الطريق، فيحوّل له اللون الأحمر إلى الأخضر ليتمكن من المشي، دون أن يضطر العابر إلى الضغط على زر الانتظار.

ويعتمد النظام الإلكتروني لإشارات مرور المشاة الجديد، والذي عمل على تطويره باحثون نمساويون على مدار عامين، كاميرات مثبتة على إشارات مرور المشاة، للكشف عن الأشخاص قبل وصولهم إلى الممر المخصص لهم، بمسافة تتراوح من 5 إلى 8 أمتار، ومن ثم يستخدم النظام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في ما إذا كان الأشخاص يريدون عبور الطريق أم لا.

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كما أنه من العوامل التي تساعد النظام على عمله، هو تحليل نماذج الحركة العالمية والمعلومات المسجلة على قاعدة بياناته، من أجل معرفة رغبة الشخص، قبل وصوله إلى إشارة الانتظار، ويرى الباحثين أن الهدف من نظام الإشارة الجديد هو تقليل أوقات الانتظار أمام إشارة المرور.

وصرح القائمين على التجربة في المعهد أن النظام الجديد للإشارات سيتم تطبيقه بشكل مبدئي على أرض العاصمة النمساوية الشهيرة “فيينا”، وفي حالة نجاح التجربة فإنه سيتم تطبيقها في باقي المدن العالمية.