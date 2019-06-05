الخليج ٣٦٥ نت – تستعد العاصمة النمساوية فيينا، لاختبار أذكى نظام لإشارات المرور الخاص بالمشاة على وجه الأرض، حيث يعتمد النظام الجديد في فتح الطريق للمشاة اعتمادا على “نيتهم” في الوقوف أو عبور الطريق (قراءة تعابير وجه المشاة ولغة أجسادهم وحركتها).
وكشف “معهد الكمبيوتر والغرافيكس والرؤية” الخاص بجامعة غراز بالنمسا، أن النظام التكنولوجي المتقدم الجديد والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بإمكانه التعرف، بشكل تلقائي، على الشخص الراغب في عبور الطريق، فيحوّل له اللون الأحمر إلى الأخضر ليتمكن من المشي، دون أن يضطر العابر إلى الضغط على زر الانتظار.
ويعتمد النظام الإلكتروني لإشارات مرور المشاة الجديد، والذي عمل على تطويره باحثون نمساويون على مدار عامين، كاميرات مثبتة على إشارات مرور المشاة، للكشف عن الأشخاص قبل وصولهم إلى الممر المخصص لهم، بمسافة تتراوح من 5 إلى 8 أمتار، ومن ثم يستخدم النظام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في ما إذا كان الأشخاص يريدون عبور الطريق أم لا.
كما أنه من العوامل التي تساعد النظام على عمله، هو تحليل نماذج الحركة العالمية والمعلومات المسجلة على قاعدة بياناته، من أجل معرفة رغبة الشخص، قبل وصوله إلى إشارة الانتظار، ويرى الباحثين أن الهدف من نظام الإشارة الجديد هو تقليل أوقات الانتظار أمام إشارة المرور.
وصرح القائمين على التجربة في المعهد أن النظام الجديد للإشارات سيتم تطبيقه بشكل مبدئي على أرض العاصمة النمساوية الشهيرة “فيينا”، وفي حالة نجاح التجربة فإنه سيتم تطبيقها في باقي المدن العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً تطبيق أغرب نظام إشارات مرور.. يعمل بالنية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.