اسباب عمل مروحة التبريد دون توقف وخطورتها على محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت يواجه قائدي السيارات بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، وغالباً ما تظهر هذه المشاكل في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة الشديدة، حيث تؤثر على أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، ومن هذه المشاكل استمرار عمل مروحة تبريد السيارة بدون توقف، وهو ما قد يسبب تلفها سريعاً، ويجلب الأعطال لمحرك السيارة.



حيث تعمل مروحة التبريد على خفض حرارة الردياتير والذي يقوم بدوره بخفض حرارة المحرك، وفي حال تعرض مروحة التبريد للأعطال فإن محرك السيارة سوف ترتفع حرارته بصورة كبيرة قد تؤدي إلى تعرضه للتلف، ونظراً لخطورة هذه المشكلة سوف نستعرض اليوم هنا أسباب عدم توقف مروحة التبريد عن التشغيل، وهي كما يلي.



يعتبر العامل الأساسي في عدم توقف مروحة التبريد عن التشغيل هو ارتفاع درجة حرارة المحرك، وعدم توقفها يرجع لمحاولتها المستمرة لخفض حرارة المحرك، ويمكن التأكد من هذا الأمر عن طريق فحص لوحة عدادات الطبلون والتأكد من عدم وصول مؤشر الحرارة للعلامة الحمراء.

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أما الحالة الثانية لتشغيل مروحة التبريد بدون توقف هو تعرض مبرد السيارة للانسداد، وفي هذه الحالة كل ما عليك هو تنظيف المبرد من الأوساخ والصدأ الذي قد يكون متراكم داخله.

الحالة الثالثة التي تسبب هذه المشكلة، هي حدوث نوع من الأخطاء الميكانيكية أو الكهربائية من جهاز استشعار ضعيف أو من مكون آخر، أو قد يكون السبب خلل في برمجة كمبيوتر السيارة أو خلل في الفيوز الخاص بالمروحة.



في النهاية وفي جميع الأحوال يجب البحث عن سبب استمرار تشغيل مروحة التبريد بدون توقف حتى لا تتعرض للتلف، وهو ما يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك ويجلب له الأعطال ويعرضه للتلف.