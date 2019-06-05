كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس EQE الكهربائية قادمة لمنافسة تيسلا موديل S والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل شركة مرسيدس الألمانية في الوقت الراهن على تطوير سيارة سيدان كهربائية بالكامل وهي EQE لمنافسة تيسلا موديل S.

مرسيدس EQE هي فئة كهربائية من E-Class ولكن بحجم أقصر ومساحة داخلية مشابهة لـ S-Class، مع انخفاض ارتفاعها مقارنة بـE-Class، وتشير التقارير بأن الكشف عنها سيكون في عام 2022. ستكون EQE ثالث سيارة إنتاجية من قسم EQ الجديد لدى الصانعة الألمانية بعد مرسيدس EQB التي ستكشف عنها في عام 2021، وتتجهز الشركة بالفعل لطرح EQA هاتشباك صغيرة وEQV ميني فان.

ميكانيكيًا ستأتي مرسيدس EQE بنظام دفع رباعي، معتمدة على محرك كهربائي للعجلات الأمامية وآخر للمحور الخلفي، مع توفر نظام دفع خلفي رياضي أيضًا، و من المتوقع أن تولد قوة 402 حصان مع عزم دوران 765 نيوتن.متر، ومدى سير 600 كم للشحنة الواحدة.