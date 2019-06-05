5 سيارات تتصدر مبيعات الـ SUV خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019

كتب: باسل الحلواني
كشف أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن قائمة بمبيعات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات suv، خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019.
وبحسب القائمة فإت مبيعات السيارات الـsuv، في السوق المحلية بلغت 7765 وحدة، خلال الأربعة أشهرالأولى من العام الحالي.
وتمكنت هيونداى توسان، من الحصول على المركز الأول في قائمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بعد تمكنها من بيع 1981 وحدة، مستحوذة على حصة 25.5% من مبيعات تلك
وفي المركز الرابع جاءت نيسان قشقاى، بإجمالي مبيعات 663 سيارة، بحصة سوقية 8.5%، وتلتها شيرى تيجو في المركز الخامس، بإجمالي مبيعات 642 مركبة، وحصة 8.3%.
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