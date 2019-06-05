يتم شحنها خلال 15 دقيقة.. "فان" كهربائية جديدة من "مرسيدس"

كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس"، عن أحدث النسخة الكهربائية من طراز "v"، والتي تعتمد على محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات.
ويستطيع محرك "v" الكهربائية، أن يدفع السيارة بسرعة قصوى 160
ويتميز الشكل الخارجي للسيارة الجديدة بلوحة سوداء مع شريط LED ممتد، يمنحها قدر كبير من الجاذبية.
ومن المتوقع طرح الموديل القياسي من الفان الكهربائية في الأسواق خلال عام 2020، فيما لم تعلن "مرسيدس"، بعد عن أسعار سيارتها الجديدة.
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