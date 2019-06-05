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يتم شحنها خلال 15 دقيقة.. "فان" كهربائية جديدة من "مرسيدس"

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كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية  "مرسيدس"، عن أحدث النسخة الكهربائية من طراز "v"، والتي تعتمد على محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات.

ويستطيع محرك "v" الكهربائية، أن يدفع السيارة بسرعة قصوى 160

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كلم/س، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 100 كيلووات ساعة، تصل بالسيارة إلى مدى السير 400 كلم، يتم شحنها خلال 15 دقيقة عبر وظيفة الشحن السريع
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بمقدار يكفي لقطع مسافة 100 كيلومتر.

ويتميز الشكل الخارجي للسيارة الجديدة بلوحة سوداء مع شريط LED ممتد، يمنحها قدر كبير من الجاذبية.

ومن المتوقع طرح الموديل القياسي من الفان الكهربائية في الأسواق خلال عام 2020، فيما لم تعلن "مرسيدس"، بعد عن أسعار سيارتها الجديدة.

 

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