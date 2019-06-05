“بالفيديو والصور” تحقيق رقم قياسي على نوربورجرينج.. باستخدام توك توك!

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر مضمار نوربورجرينج الألماني الأشهر في العالم في اختبار السيارات الحديثة للشركات العالمية قبل الإعلان الرسمي عنها، كما يشهد هذا المضمار العالمي تحطيم الأرقام القياسية في التسارع لأقوى السيارات الرياضية في العالم.

واليوم كنا مع رقم قياسي جديد تم تحقيقه على أرض هذا المضمار الشهير، لكن المفاجأة أنه لم يكن رقماً خاصاً بسيارة كهربائية جديدة أو أحد السيارات الرياضية الشهيرة، في الواقع، كنا مع رقم قياسي لأسرع توك توك قام بإكمال لفة على المضمار! نعم لا تتعجب عزيزي القارئ، بالفعل هو رقم قياسي جديد لتوك توك.

حيث أنه وفي تجربة استثنائية، قرر متسابق لم يكشف عن هويته القيام بجولة اختبارية على المضمار عبر استخدامه توك توك ثلاثي العجلات في سابقة لم يشهدها مضمار نوربورجرينج من قبل.

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يذكر أن مضمار نوربورجرينج الألماني هو أطول مضمار على الاطلاق، بمسافة تصل الى 26 كم، يضم مساره 170 منعطف وهو مزيج من الأسفلت والأسطح الخرسانية، ومن أشهر السباقات التي تقام عليه هو سباق نوربورغرينغ 24 ساعة، وأبرز شركات السيارات تقدم لك فرصة قيادة سياراتها على هذه الحلبة الشهيرة مثل مرسيدس بنز وبورشه، هذا وتستطيع التوجه إليها بنفسك واختيار السيارة التي تريد أن تختبرها.

وفي لقاء مع الفريق الذي خاض السباق قالوا أنهم استوردوا التوك توك من تايلاند قبل ثلاث سنوات، وكانوا يستعدون لهذه التجربة منذ ذلك الحين، وأنهم قاموا بإجراء تعديلات على مكونات المحرك بما في ذلك المكابس من قبل شركة تعمل مع كوينيجسيج، وحصل التوك توك على زمن قدره 31:49.46 في قطع مسافة المضمار.