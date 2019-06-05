بي ام دبليو M8 2020 كوبيه وكشف تدشن رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت بي ام دبليو M8 المنتظرة أخيراً في نسخ الكوبيه والكشف وكومبيتشن.. لنبدأ بالكوبيه والكشف، والتي حصلت على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر بقوة 592 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر، مع ارتفاع القوة إلى 617 حصان في نسخ كومبيتشن الأعلى أداءً.

جميع موديلات M8 تأتي بنظام xDrive متقدم للدفع الرباعي وجير أوتوماتيكي بثمان سرعات، مع تسارع M8 القياسية إلى 100 كم\س في 3.3 ثانية فحسب للكوبيه و3.4 ثانية للكشف، بينما تحتاج نسخ كومبيتشن إلى 3.2 ثانية.

بإمكان العملاء إضافة مكابح سيراميكية كربونية عالية الأداء، وسواء تم اختيارها أو لا، تأتي موديلات M8 بنظام متطور يجمع بين جميع عناصر وضوابط الكبح في وحدة متصلة لضمان أفضل أداء ممكن.. وبالإمكان الاختيار بين نوعين من الدواسات، أحدهم مناسب للقيادة المريحة والآخر يوفر استجابة فورية ومباشرة لعاشقي الإثارة في القيادة.

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وتأتي موديلات M8 بشاشة عرض رأسية وأنظمة مساعدة على القيادة والركن وزر خاص في الكونسول الأوسط يسمح للسائقين بالتغيير بين وضعيات قيادة “الطرق” العادية والوضعية الرياضية، مع توفر وضعية “المضمار” لنسخ كومبيتشن.

ويبدأ سعر بي ام دبليو M8 كوبيه من 133,000 دولار (499,000 ريال) ونسخة الكشف من 534,000 ريال، بينما نسخ كومبيتشن الأعلى أداءً تبدأ من 547,000 ريال.