“بالصور” صالونات حلاقة تتنقل عبر السيارات في لندن

الخليج ٣٦٥ نت – في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، تعاون شاب مع شركة صغيرة في تشغيل صالونات حلاقة مكيفة متنقلة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، وتحديداً في حي بريكستون في جنوب لندن، عبر تجهيز سيارات مخصصة لها.



بدأت هذه الفكرة الرائعة للشاب ” كريستيان روبرتسون” المتخصص في تصفيف الشعر منذ عام، تحديداً في شهر فبراير 2018، حيث قام بتجهيز سيارة فان متحركة، بأدوات التصفيف والحلاقة، وقام بالاتفاق مع شركة صغيرة على تشغيل الصالون المتحرك وجذب العملاء عن طريق تنزيل تطبيق على الهواتف الذكية، وتحديد موعد حجز للحصول على تصفيفة شعر مميزة.



وفي لقاء مع الشاب كريستيان البالغ من العمر 25 عام، قال أنه قام بتجهيز السيارة المتنقلة بمعدات وأدوات صالون التصفيف والحلاقة، وهي عبارة عن كرسي باللون الفضي اللامع ومرآه كبيرة وصندوق كبير يحتوي على أدوات الحلاقة مثل مجفف الشعر والمنتجات الخاصة بهذا العمل، مثل الزيوت والكريمات.

وأضاف كريستيان أن الزبائن تصيبهم الدهشة للوهلة الأولى، ولكنهم يعتادوا على الأمر فيما بعد، وأنهم أبدوا إعجابهم بفكرة الصالون المتحرك، وانه سهل عليهم كثير من الأمور.

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وحول كيفية عمل الصالون وجلب الزبائن لتصفيف الشعر، أجاب كريستيان أن الزبائن تقوم بالحجز عبر التطبيق مع تحديد الموقع الذي يناسب الزبون، سواء كان المكتب أو المنزل أو النادي الرياضي، ويتم تحديد الموعد ومن ثم يظهر “كريستيان” في المكان والميعاد المناسب.



واستطرد الشاب المكافح أنه بدأ شركته بصالون واحد مع عدد قليل للزبائن، لكن اليوم بدأت الشركة في التوسع وجني الأرباح، وباتت الشركة توظّف اليوم تسعة أشخاص وتضمّ خمسة صالونات جوّالة لتستطيع تغطّية لندن بالكامل.



وكشف كريستيان عن تكلفة قص الشعر، وقال أنها تتكلف حوالي 22.5 جنيه استرليني “أي حوالي 28 دولارا فقط”، كما يوجد اشتراكات شهرية مع أربع جلسات 70 جنيه أسترليني “أي حوالي 90 دولارا تقريبا”، وأنه مع مرور الوقت أصبح يستقبل ما لا يقل عن عشرة زبائن في اليوم الواحد.