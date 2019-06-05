نيسان نافارا 2020 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت نيسان الستار عن نافارا 2020 بيك اب الجديدة، والتي حصلت على عدد من التحديثات الهامة مثل إضافة شاحنين توربينيين لمحرك الديزل 2.3 لتر لرفع عزم الدوران إلى 425 نيوتن.متر، مع بقاء القوة عند 163 حصان.

كما حصلت البيك اب على جير يدوي جديد بست سرعات بمدة أقصر للتنقل بين السرعات، مع إضافة أقواس مكابح خلفية ونظام تعليق خلفي متعدد الوصلات وزيادة ارتفاع الخلفية بشكل عام بإنش واحد.

Advertisements

نافارا الجديدة قادرة على حمل 45 كيلوجرام إضافية، وبالانتقال للداخلية نرى نظام معلومات ترفيهية جديد بشاشة لمسية 8 إنش مع تقديم تطبيق ابل كاربلاي.

ويبدأ سعر نيسان نافارا 2020 من 27,600 دولار (103,000 ريال) ويقفز إلى ما يعادل 146,000 ريال لنسخة N-Guard ذات المقصورة المزدوجة والدفع الرباعي والجير الأوتوماتيكي بسبع سرعات.