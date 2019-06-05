ايقاف تصنيع جاكوار XJ بسبب السيارات الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – مع التوجه العالمي لإحلال السيارات الكهربائية بدلا للسيارات التقليدية التي تعتمد على الوقود، قامت الشركات العالمية لتصنيع السيارات بالاستغناء عن عدد من الطرازات واستبدالها بأخرى كهربائية، ولقد شهد العام الحالي 2019 إيقاف تصنيع أكثر من 22 طرازا من مختلف العلامات الكبرى لتعزيز صناعة الطرازات الكهربائية.

ومؤخراً قامت الشركة الإنجليزية العريقة لصناعة السيارات جاكوار باتخاذ قرار بوقف إنتاج طراز XJ العريق بحلول يوليو/تموز المقبل، في إطار سياسة إحلال طرازات السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية.

صحيح أن XJ صمدت لأكثر من 50 عاماً في الأسواق، لكن مبيعاتها مستمرة في التدني بحدّة، وأيضاً بسبب أن طرازات الصالون بدأت تشهد إقبالا ضعيفا مقابل ارتفاع الطلب على فئة الدفع الرباعي وهو ما يلبيه طراز “F-PACE”.



يذكر أن جاكوار كانت قد احتفلت باليوبيل الذهبي لطراز XJ في عام 2018 الماضي، وتعمل الشركة حاليا عن التخلص من 120 ألف نسخة متبقية في مصانعها من هذا الطراز، سواء بالبيع أو إعادة التدوير، على أن يتم في 2020 إطلاق XJ الكهربائي الكامل.