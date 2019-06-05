كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سكودا" تستعرض سيارتها الـ "بيك آب" الجديدة Mountiaq (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض عملاق صناعة السيارات "سكودا" سيارة "بيك آب" Mountiaq الجديدة، ينتظر أن تصبح واحدة من أكثر السيارات شعبية في العالم.

وتعتبر سيارة Mountiaq الجديدة تعديلا عن سيارات Kodiaq التي طرحتها "سكودا" عام 2018، لكنها أتت بهيكل أكثر انسيابية، وقمرة تتسع لراكبين، ومصابيح LED مثبتة على الواجهة الأمامية والسقف، كما في السيارات الرباعية الدفع المخصصة للصيد.

كما زودت هذه السيارة بأنظمة تعليق خاصة وعجلات كبيرة، وممتصات صدمات مزدوجة تمكنها من اجتياز أصعب الطرق الوعرة، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام للتحكم بدوران كل عجلة على حدة، ونظام سحب خاص لانتشالها من المستنقعات أو الطرق الموحلة.

ويبلغ وزن هذه السيارة 2450 كلغ، وزودت بمحرك بنزين بأربع أسطوانات وسعة لترين وعزم 190 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.