بكين تغرم "فورد" في ظل الحرب التجارية مع واشنطن

ذكرت "بلومبرج" أن بكين غرمت شركة سيارات صينية مشتركة مع "فورد موتور" الأمريكية بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، ما يعد أحدث إجراء تجاه شركة أمريكية مع تصاعد التوتر بين البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 162.8 مليون يوان (23.6 مليون دولار) على شركة Changan

Ford Automobile Co بسبب تقييديها لأسعار بيع تجار التجزئة في مدينة تشونجتشينج الجنوبية الغربية منذ العام 2013، وتعادل الغرامة 4% من مبيعات الشركة السنوية في هذه المدينة.

وقبل أسبوع قالت الصين إنها تتحقق من أنشطة شركة "فيديكس"،

وهي شركة لوجستية أمريكية، بشأن عمليات تسليم "غير مشروعة"، وجاءت الخطوة كتحذير من بكين، بعدما أدرجت واشنطن شركة "هواوي" في قائمتها السوداء.

ومع تصاعد الخلاف بين الصين والولايات المتحدة حول التجارة والتكنولوجيا، تخاطر المزيد من الشركات بالوقوع في المعركة، ومنها شركات أمريكية عملاقة مثل "أبل"، حيث أن بكين تضع قائمة "بالكيانات غير الموثوق بها"، والتي تضم العديد من الشركات الأمريكية.