بكين تغرم "فورد" في ظل الحرب التجارية مع واشنطن

ذكرت "بلومبرج" أن بكين غرمت شركة سيارات صينية مشتركة مع "فورد موتور" الأمريكية بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، ما يعد أحدث إجراء تجاه شركة أمريكية مع تصاعد التوتر بين البلدين.
وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 162.8 مليون يوان (23.6 مليون دولار) على شركة ChanganFord Automobile Co بسبب تقييديها لأسعار بيع تجار التجزئة في مدينة تشونجتشينج الجنوبية الغربية منذ العام 2013، وتعادل الغرامة 4% من مبيعات الشركة السنوية في هذه المدينة.
وقبل أسبوع قالت الصين إنها تتحقق من أنشطة شركة "فيديكس"،
ومع تصاعد الخلاف بين الصين والولايات المتحدة حول التجارة والتكنولوجيا، تخاطر المزيد من الشركات بالوقوع في المعركة، ومنها شركات أمريكية عملاقة مثل "أبل"، حيث أن بكين تضع قائمة "بالكيانات غير الموثوق بها"، والتي تضم العديد من الشركات الأمريكية.
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