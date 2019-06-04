العثور على مفاجأة مرعبة داخل صندوق دودج تشالنجر بأحد المزادات!

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أنه حتى قبل إطلاق نسخة هيلكات منها، كانت دودج تشالنجر تعد السيارة الأنسب لأولئك الذين يفضلون كسر القوانين والأرقام القياسية، ولكن أحياناً قد يفضل المجرمون الحقيقيين امتلاك هذه السيارة لأغراض أخرى مخيفة، وهو ما حدث مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

حسب وكالة أخبار LNP الأمريكية، اكتشف مزاد Manheim Auto في مدينة نيويورك مؤخراً وجود مفاجأة مرعبة داخل صندوق دودج تشالنجر 2016، حيث أنه أثناء قيام موظف المزاد دارين ليدز بتفحص السيارة بغرض تصوير وتوثيق حالتها قبل عرضها بالمزاد، وجد بعد فتح غطاء حقيبة الأمتعة رجل يبلغ من العمر 25 عاماً بداخلها بالكاد يستطيع الحركة، ويبدو أنه تم اختطافه وتقييده.

شعر الموظف بالخوف والقلق وأخرج ليون باركس من صندوق السيارة مع إعطائه بعض الماء قبل أن يتصل بالشرطة، وهو ما كان لحسن حظ باركس نظراً لأن هذه السيارة كانت على وشك أن توضع بمخزن طويل الأجل، مما يؤكد أنه كان سوف يلقى حتفه بعد بضعة أيام في حالة عدم تفحص صندوق السيارة.

هذا وفي النهاية، تم في واقع الأمر القبض على ليون باركس بعد اكتشاف وجود أحكام معلقة ضده خاصة بإطلاق سراح مشروط ومخالفات امتلاك أسلحة غير مرخصة، فمن المحتمل أنه كان يأمل أن يهرب من مدينة نيويورك لولاية أخرى بعيدة، أو ربما دخل في شجار أدى لانتهاء الأمر به بهذا الشكل.