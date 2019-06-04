“بالفيديو” شاهد تريلار فيلم سباق فورد ضد فيراري قبل وصوله لأدوار العرض

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد واحدة من أفضل قصص عالم صناعة السيارات على الإطلاق للوصول إلى قاعات السينما، والتي ستكون من بطولة مات ديمون في دور كارول شيلبي، وكريستيان بيل في دور كين مايلز، وجون بيرنثال في دور لي إياكوكا.

يعد ذلك بعد أن تم إطلاق الإعلان الرسمي الأول لفيلم Ford v. Ferrari، والذي سيعرض لنا قصة منافسة فورد وفيراري بغرض الفوز بسباق لو مان 24 ساعة “24 Hours of Le Mans” في 1966.

عندما فشلت مفاوضات شراء فورد لعلامة فيراري، شعر هنري فورد الثاني الذي يؤدي دوره تريسي ليتس بالغضب الشديد، وأمر مديرين الشركة التنفيذيين أن يبحثوا عن شركة قادرة على صنع سيارة تستطيع التفوق على سيارة سباقات فيراري بغرض مواجهة مؤسس فيراري شخصياً، إنزو فيراري الذي يلعب دوره ريمو جيرون.

بالنظر إلى الإعلان الرسمي للفيلم، من المؤكد أن مختلف عشاق السيارات حول العالم سوف يشعرون بحماس وترقب شديد نظراً لارتفاع جودة الإنتاج الواضحة ومدى قدرة الممثلين على إقناعنا بأدوارهم.

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يذكر أن الفيلم يركز على كين مايلز، سائق السباقات البريطاني، وكارول شيلبي، الشخص المسؤول عن تعديل فورد GT40 لتتحول إلى أسطورة سباقات لومان الأسطورية كما نعرفها اليوم.

هذا وقد بدأت شركة 20th Century Fox للإنتاج السينمائي التي تمتلكها ديزني العمل على تحويل قصة منافسة فورد وفيراري التاريخية في الستينات إلى فيلم منذ عام 2013، ولكن المشروع لم ينطلق سوى بعد أن انضم المخرج جيمس مانجولد إلى فريق العمل، بجانب كتاب السيناريو جيز وجون هنري بتروورث، حيث سيصل الفيلم إلى مختلف صالات العرض يوم 15 نوفمبر المقبل.