كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مواصفات السيارة الهجين "إس.إف 90" من فيراري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير المعلومات التي كشفت عن الجيل الجديد من السيارة الهجين "إس.إف 90" التي طورتها شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري إلى مستوى جديد من القوة في عالم السيارات.

وبحسب موقع "أتو نيوز" المتخصص فإن قوة السيارة "إس.إف90" طراز 2020 تصل إلى 986 حصاناً عبارة عن 769 حصاناً من المحرك التقليدي الذي يعمل بالبنزين، ويتكون من 8 اسطوانات، بسعة 4 لترات إلى جانب 217 حصاناً تقدمها ثلاثة محركات كهربائية في السيارة عبارة عن محرك في الخلف ومحركين في الأمام، ويصل عزم السيارة إلى 590 رطلاً لكل قدم مكعب.

في الوقت نفسه تصل طاقة بطارية المحركات الكهربائية إلى 7.9 كيلوواط ساعة، وتستطيع توفير الطاقة اللازمة لقطع مسافة 25 كيلومتراً عند السير بالمحركات الكهربائية فقط قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.

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وزودت السيارة بناقل حركة يعطي 8 سرعات آلية. وتصل السرعة القصوى للسيارة الجديدة إلى 340 كيلومتراً في الساعة، وتحتاج السيارة إلى 2.5 ثانية لتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، في حين تحتاج إلى 6.7 ثوان للوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة.

وحسب موقع "توب سبيد" المتخصص فإن السيارة "إس.إف 90" تستطيع السير بسرعة 84 ميلا في الساعة اعتماداً على المحركات الكهربائية فقط.

وعلى عكس السيارة الهجين "لا فيراري" يمكن إعادة شحن بطارية "إس.إف 90" من مصدر الكهرباء المنزلي.