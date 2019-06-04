الخليج ٣٦٥ نت – ضبطت إدارة مرور منطقة الجوف إحدى السيارات بعد قيام قائدها بتعديل هيكلها وكتابة عليها اسم ماركة السجائر “مالبورو” ورسم حصان بحجم كبير، وتم حجز السيارة تمهيداً لعرض سائقها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقه.
ويأتي هذا ضمن الجهود التي يبذلها مرور الجوف في رصد المخالفين للأنظمة وتطبيق اللوائح، استكمالاً لمسيرة إدارة المرور في التعامل بكل حزم وبشكل فوري لإيقاف المخالفين؛ تحقيقاً لسلامة الجميع.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذّرت من إجراء أي تعديلات على السيارة، مبينة أن إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم السيارة أو هيكلها، يغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية يُعد مخالفة مرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” مرور الجوف يطيح بسيارة “مارلبورو” ويحيل قائدها إلى الهيئة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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