“بالفيديو والصور” باخرة ضخمة تقتحم ميناء وتصطدم بسفينة أخرى

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت صوراً ومقاطع فيديو على وسائل الإعلام الإيطالية، تُظهر اصطدام باخرة ضخمة بالرصيف وبسفينة أخرى صغيرة، وكان ذلك قرب الساعة الثامنة والنصف صباحاً في قناة “ديلا جيديكا” أحد الممرات المائية الرئيسية التي تؤدي إلى ميدان “سان ماركو” الشهير شمال شرق مدينة البندقية.

وحدث هذا التصادم نتيجة انقطاع كابل من الفولاذ كان يربط الباخرة بقارب قطر، أدي إلى فقدان السيطرة عليها وعلى سرعتها، فانتاب الركاب والمسافرين وجميع المتواجدين على السفن وفي الميناء حالة من الخوف والهلع، وفر العشرات من على الرصيف خشية تعرضهم لمكروه، فيما دوت صافرات الإنذار لتنبيه الركاب والسفن الأخرى.

وفيما يخص الإصابات فقد أعلن “بينو موسولينو” رئيس هيئة ميناء البحر الأدرياتي شمال إيطاليا، أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الاصطدام.

يُذكر أن تلك الباخرة يُطلق عليها “أوبرا” وتبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكباً، ويصل ارتفاعها إلى 54 متراً وطولها إلى 275

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