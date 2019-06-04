سيدة تتهم شقيقها بحرق سيارتها في مكة

الخليج ٣٦٥ نت – تلقت عمليات “911” بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من مواطن، عن حريق داخل سيارة من نوع هيونداي تعود ملكيتها لسيدة. ونتج عن الحريق إصابة شقيق مالكة السيارة بحروق من الدرجة الثانية أثناء إشعال الحريق، وبعد دخوله الهلال الأحمر لاذ بالفرار. وحالياً تقوم الجهات الأمنية بالتحقيق حول ملابسات الواقعة، حيث اتهمت مالكة السيارة شقيقها بأنه من حرق سيارتها أثناء توقفها أمام منزلها.

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