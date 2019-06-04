كيا تستعد للكشف عن سيارتها سيلتوس SUV

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة كيا موتورز أن سيارة “سيلتوس” ستكون اسم سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة الجديدة والتي من المقرر طرحها في هذا الصيف، وهي سيارة تتميز بالأناقة والمصداقية من فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة.

إن اسم سيارة كيا سيلتوس مستوحى من أسطورة “سيلتوس” اليونانية، ابن هرقل، وهي ترمز إلى روح البطل سيلتوس الذي يتميز بالشجاعة والقوة، كما إن حرف ‘S’ الوارد في الاسم يعني ضمنياً السرعة والسمة الرياضية للسيارة، ولقد تم تصميم سيارة كيا سيلتوس لتلبية إحتياجات وطموحات هذا للجيل، حيث أنها تتميز، مقارنة بالسيارات المنافسة لها، بمزيج من التصميم الرياضي المتطور والمساحات الرحبة ومزودة بقدرات سيارات الدفع الرباعي المتعددة الأغراض “إس يو في” التقليدية – كل ذلك في حزمة واحدة مدمجة.

تتوفر في سيارة كيا سيلتوس تفاصيل التصميم الخارجي المتطورة والحديثة المدهشة، مثل غطاء المحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على الصدام الأمامي، والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة، والكتف القوي للسيارة المنسجم مع الزجاج المائل نحو الخلف من السيارة، بالإضافة إلى المصد الخلفي المزود بعادم صوت معدني جميل، أضفت على هذه السيارة متعددة الاستخدامات المدمجة جواً يتميز بالسمات الرياضية.

تستهدف المقصورة تلبية إحتياجات المشترين الشبان المتعلقة بالتكنولوجيا، حيث أنها تتميز بأشكال واسعة وتفاصيل فنية عالية، ومزودة بمجموعة من التقنيات لزيادة مستوى الراحة والإتصال وسهولة الاستخدام، كما يشتمل التصميم الجريء للمقصورة على نظام معلومات وترفيه عالي التقنية بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة وإضاءة مهدئة للمزاج وممتعة.

Advertisements

تعمل شركة كيا موتورز على توسيع تشكيلة سيارات الدفع الرباعي المتعددة الإستخدام “إس يو في” الخاصة بها لتلبية احتياجات العملاء في كل سوق، حيث يشتمل الطراز الجديد وللمرة الأولى على العديد من نقاط القوة التي تتمتع بها سيارات كيا من فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة – من حيث التصميم والجودة والتكنولوجيا.

وسوف يتم الكشف عن سيارة كيا سيلتوس في وقت لاحق من هذا الشهر، يلي ذلك طرحها للبيع في كل من كوريا ومناطق أخرى في النصف الثاني من هذا العام 2019م.