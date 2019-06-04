سكودا اوكتافيا 2020 تظهر بالكامل في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – مع ظهور المزيد من الصور التجسسية لسكودا اوكتافيا الجيل الرابع القادم، قام موقع Kolesa.ru برسم صور توقعية للموديل التشيكي الأكثر مبيعاً لسكودا.

الصور التجسسية ركزت على نسخة الهاتشباك تحديداً، لتتبع وعود سكودا بالحفاظ على الشكل العام المشابه للسيدان مع استمرار الفوائد العملية للهاتشباك، ونرى في الصور أن اوكتافيا الجديدة تتمتع بمظهر أكثر تعقيداً مع مصابيح أمامية أنحف وأكثر أناقة.

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في الخلف نرى أن المصابيح الخلفية تمتد فوق صندوق الأمتعة للمرة الأولى، وتشمل الصور التصميم المزيف المزعج لأنابيب العادم، والمتوقع تغيره مع الموديل الإنتاجي النهائي.

وقد أعلنت سكودا بالفعل عن تقديم اوكتافيا لاحقاً هذا العام، لذا نتوقع تدشينها في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر.