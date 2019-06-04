صدمة في بوينج.. ظهور خلل في أجنحة المئات من الطائرات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة المعنية بسلامة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، أن أكثر من 300 طائرة بوينج 737 ماكس و”إن جي” تعاني من خلل تصنيعي لبعض القطع والأجزاء في أجنحتها، ومن بينها القطع المعروفة باسم “السدفة”، وهي إحدى أسطح التحكم بالديناميكية الهوائية الموجودة بالحافة الأمامية لجناح الطائرة.

لذا طالبت إدارة الطيران الفيدرالية شركة بوينج باستبدال كل القطع المتضررة التي تصنعها شركة أخرى مزودة لبوينج، في كل الطائرات التي يثبت وجود تلك القطع والأجزاء المعطوبة فيها في غضون 10 أيام، وأضافت الإدارة أنها تمكنت من تحديد 33 طائرة “بوينغ إن جي” ومثلها “ماكس” داخل الولايات المتحدة تعاني من هذا الخلل، بينما يرتفع عدد الطائرات التي تعاني من نفس الخلل في الدول الأخرى إلى 133 طائرة “إن جي” و179 طائرة “ماكس”.

بينما علّقت شركة بوينج بأنها لم يتم إبلاغها عن أي مشاكل بالطائرات في الخدمة خصوصاً فيما يتعلق بالسدفات، لكنها أقرت بوجود الخلل في عشرات الطائرات من طراز 737، حيث تمكنت من تحديد 20 طائرة من طراز 737 “ماكس” تعاني من مثل هذا الخلل، وستقوم بفحص أجنحة 159 طائرة أخرى من نفس الطراز، كما حددت مشكلات في أجنحة 21 طائرة من طراز بوينج 737 إن جي، فيما ستفحص 112 طائرة أخرى من الطراز نفسه.

Advertisements

يُذكر أن تلك المشكلة لم تكن الأولى من نوعها فيما يخص طائرات بوينج، حيث تم وقف تشغيل طائرة بوينغ 737 “ماكس” بعد حادثتي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً في غضون 5 أشهر، حيث وقع الحادث الأول عندما تحطمت طائرة تابعة لطيران “ليون إير” الإندونيسية بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا بإندونيسيا في أكتوبر 2018، وأدى الحادث إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 راكباً.

وأيضاً في 10 مارس 2019 تحطمت طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا باتجاه كينيا، وقُتل جميع ركابها وعددهم 149 راكباً و8 من أفراد الطاقم.