لماذا شراء سيارة بوجاتي مختلف تماماً عن شراء لامبورجيني

الخليج ٣٦٥ نت – المعتاد أن شركات السيارات الفاخرة تلبي كل رغبات العميل تقريباً.. لنأخذ لامبورجيني كمثال، والتي تسعد تماماً بتقبل طلبات من عملائها الأثرياء لعمل نسخ خاصة لموديلاتها، ولكن بوجاتي مختلفة في هذه النقطة.

بوجاتي لا تقبل الطلبات الخاصة من عملائها، بل تقوم بتصميم النسخ الخاصة والوحيدة من نوعها بنفسها أولاً، مثل لافواتير نوار الأغلى في التاريخ، ثم تعرضها على بعض عملائها التي تختارهم بأنفسها.. بوجاتي تختار العميل لا العكس.

وصرح رئيس التصميم الخارجي لبوجاتي، فرانك هيل: “ببساطة لا يمكن لعميل أن يأتي إلينا ويطلب منا سيارة معينة في ذهنه، بل نفعل العكس، نقترح أفكار لإصدارات خاصة ونعرضها على عملائنا”، ولكن لماذا هذا التوجه؟ أوليس العميل دائماً على حق؟

يبدو أو بوجاتي تتوجس بشكل خاص من التعقيدات غير المتوقعة التي تحدث أثناء تطوير السيارات الخاصة باهظة الثمن.. بوجاتي لا ترغب في أن تعد عميل بسيارة معينة ثم تفشل في تلبية الطلب، لتفضل الاختبار بنفسها أولا وعند التيقن من فكرة معينة تبدأ باقتراحها على عملائها.. وهو توجه ناجح جداً للشركة حتى الآن.