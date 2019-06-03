مرسيدس EQE قادمة لمنافسة تيسلا موديل S

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس EQC كروس أوفر المطروحة مؤخراً في الأسواق هي البداية فقط لمجال EQ من السيارات الكهربائية بالكامل للعلامة الألمانية، وتتجهز الشركة بالفعل لطرح EQA هاتشباك صغيرة وEQV ميني فان، ونعلم أبضاً عن قدوم نسخة كهربائية لـ GLB SUV في 2021 باسم EQB.

والآن ظهرت تقارير عن تطوير مرسيدس لـ EQE جديدة، وهي نسخة كهربائية لـ E-Class سيدان بجسد أقصر ومساحة داخلية مشابهة لـ S-Class، مع انخفاض ارتفاعها كذلك مقارنة بـ E-Class القياسية.

وستتوفر EQE الجديدة بنظام دفع رباعي، بموتور كهربائي للعجلات الأمامية وآخر للمحور الخلفي، مع توفر نظام دفع خلفي رياضي كذلك، وبالنسبة لأرقام الأداء فمن المتوقع أن تصل قوة الموتورات الكهربائية إلى 402 حصان مع عزم دوران 765 نيوتن.متر، ومدى سير 600 كيلومتر لكل شحنة.

وستأتي منافسة تيسلا موديل S بأحدث التقنيات مثل توجيه رباعي ونظام تعليق هوائي معقد لضمان تجربة قيادة مريحة تماماً مع تقنيات سلامة متطورة تشمل نظام قيادة نصف ذاتي وغيره الكثير.. ليس أمامنا الآن سوى انتظار المعلومات الرسمية من مرسيدس وربما بعض الصور التجسسية.