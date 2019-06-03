كيا كادينزا 2020 فيس ليفت يظهر تصميمها في تشويقيات رسمية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا اليوم عن الشكل التصميمي لسيدان كادينزا 2020 المحدّثة “فيس ليفت” قبل تدشينها في كوريا خلال الأسابيع المقبلة.

حسب الصور التي نشرتها الصانعة الكورية، يتضح لنا أن سيدان كادينزا 2020 المتوسطة ستأتي مع فيس ليفت يضفي عليها شبك أنف النمر الأمامي بطابع أكثر جرأة، بجانب مصد أمامي أقوى يحمل منافذ تهوية أضخم أسفل مصابيح LED الأمامية متعددة اللمبات، كما أنها تمتلك خطوط جانبية جريئة مستمرة بكامل الهيكل من كلا الجانبين بشكل يجعلها تتسم بالهيبة والرقي.

أما بالواجهة الخلفية، فسوف نجد أن الخطوط الجانبية البارزة تلتقي في نهايتها مع المصابيح الخلفية عبر تأثير بصري مميز وحاد، فيما يحظى السقف بمظهر فاست باك سلس يوحي بالرياضية والسرعة.

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هذا وتنوي كيا بدء استقبال طلبات الحجز المسبق لطراز كادينزا 2020 فيس ليفت خلال هذا الشهر في كوريا الجنوبية، على أن تتوفر نهاية العام الجاري بشكل عالمي، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.