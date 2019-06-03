عودة ألونسو لفيراري

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – أشارت العديد من التقارير الواردة من أسبانيا عن عودة بطل العالم للفورمولا 1 مرتين الأسباني فرناندو ألونسو الذي أعتزل الرياضة العام الماضي مع فريق مكلارين، آخر محطاته.

وقد يعود صاحب الـ 38 عاماً مع فريق فيراري مجدداً وسط شائعات بأن سيباستيان فيتيل قد يبتعد بعد تزايد في خيبات الأمل لعدم قدرته في منافسة غريمه لويس هاميلتون وفشله في إنهاء الجفاف لذي دام 12 عامًا للحصان الجامح منذ إنضمامه في 2015 .

ألونسو الذي قد يكون الفارس الذي يعيد أمجاد الفريق الأحمر، يمتلك مسيرة مليئة بالنجاحات والإنجازات داخل بطولة العالم للفورمولا1، حيث نجح في التتويج بطلاً للعالم عامي 2005 و 2006 مع فريق رينو، لكنه فشل في استعادة أمجاده من جديد في السنوات الأخيرة، وفي 2018 إختار الأسباني الأبتعاد عن الفورمولا 1 لخوض غمار منافسة الأندي 500 لنيل لقب التاج الثلاثي الذي لم يستطع تحقيقه.