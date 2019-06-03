“بالصور” وصول تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً الى السعودية + موعد التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا كورولا 2020 الجديدة الى السعودية اخيراً وذلك استعداداً لتدشينها خلال الاسبوعين القادمة بإذن الله.

تستند السيدان الصغيرة على منصة TNGA العالمية، وهي نفسها المستخدمة في أفالون وكامري وغيرها من موديلات تويوتا، ما يعني بأن كورولا الجديدة تتميز بمقصورة هادئة مقارنة بما هي عليه حالياً خاصة مع حصولها على نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات.

وحصلت تويوتا على تصميم أكثر ديناميكية مقارنة بمنافسيها، إذ تأتي بواجهة حادّة بمصابيح أمامية LED، شبكة كبيرة، عجلات 18 إنش، في حين أن الخلفية تتمسك بالمظهر الهادئ التقليدي.

الداخلية نفس التصميم الذي رأيناه في هاتشباك وواجن أيضاً، حيث تمتلك لوحة قيادة مبسّطة، شاشة عائمة أعلى الكونسول الوسطي، مع مواد أرقى بالتنجيد.

وتأتي بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر بناقل حركة CVT باستهلاك 1 لتر لكل 18.2 كم

وسوف نزودكم بجميع التفاصيل في والاسعار وقت التدشين باذن الله.

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