“تقرير” كل ما نعرفه عن لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – تعد إعادة تصميم سيارة أيقونية مثل لاندروفر ديفندر تحدي صعب للغاية، حيث تميزت نسختها الأصلية بقدراتها الأسطورية على الطرق الوعرة مع هيكلة بسيطة ومظهر قاسي، ولكن موديل 2020 الجديد كلياً سيشهد تغييرات هائلة ينقل ديفندر بشكل فعلي إلى شريحة السيارات الفاخرة، فدعونا نتعرف اليوم عن ما ستقدمه

التصميم

على الرغم من محافظة لاندروفر ديفندر 2020 على هيئتها الصندوقية العامة، نجد أن تصميمها الجديد سيأتي على هيئة مزيج ما بين لاندروفر ديسكفري ونموذج DC100 الاختباري من عام 2011، حيث نجد أن الواجهة الأمامية تتميز بمظهر عمودي مع شبك ذو منافذ تهوية أفقية ومصابيح LED مستطيلة مع أضواء نهارية نحيفة، في حين سيتم محاكاة مفصلات الأبواب في ديفندر الأصلية ولكن بمظهر حديث مع رفارف منبعجة يتلوها منافذ تهوية في مقدمة الأبواب الأمامية مع باب حقيبة أمتعة خلفي يفتح من الجانب ومصابيح LED خلفية.

تحديثات أسفل الهيكل

تنوي لاندروفر ديفندر الانتقال إلى نسخة مدعمة بقوة من منصة MLA المستخدمة في كل من لاندروفر سبورت ولاندروفر ديسكفري، وهو ما سيسمح لديفندر بالمنافسة على مستوى عالمي، في حين سوف تتبنى المقصورة مفهوم جديد باسم الاعتمادية الفاخرة، وذلك من خلال اعتمادها على عناصر تصميم قوية أفقية متداخلة باستخدام خامات عالية الجودة ومستوى عالي من الهندسة والاضافات التقنية التي تتضمن عدة تقنيات مساعدة للسائق مثل شاشة العرض العلوية، الشحن اللاسلكي وشاشة الملاحة المزدوجة مع دعم الواي فاي وأنظمة الحفاظ على المسار بجانب مثبت السرعة المتكيف وتقنية ClearSight التي تسمح برؤية الأرض أمام السائق عبر كاميرا عالية الدقة كما لو أن مقدمة السيارة شفافة تماماً.

محركات جديدة

من المتوقع أن تأتي لاندروفر ديفندر مع محرك 4 سلندر 2 لتر من عائلة محركات، بجانب احتمال وجود نسخة هايبرد مثل رنج روفر سبورت والتي تأتي فيها بقوة إجمالية تبلغ 400 حصان مع مدى كهربائي فقط يبلغ 50 كم، مع وجود دفع رباعي قياسي وخيارين لناقل يدوي أو أوتوماتيكي بجانب نظام تعليق خلفي قياسي بجانب نظام قيادة متكيف مع مختلف التضاريس.

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شهدت اختبارات مختلفة

رغم تصميم ديفندر الذي يبدو أكثر نعومة، إلا أن لاندروفر تعدنا بأن الـSUV القاسية ستكون أكثر هي أقوى سيارات العلامة البريطانية حتى اللحظة، حيث تم اختبارها حتى اللحظة لمسافة 1.2 مليون كم، حيث تمت هذه الاختبارات في مناطق ودول مختلفة، بداية من وادي الموت شديد الحرارة في الولايات المتحدة وحتى التضاريس المتجمدة في السويد بجانب نجربة قدراتها على رمال صحاري دبي وحتى على مضمار نوربرجرينج الألماني.

مصممة في بريطانيا ومصنوعة في سلوفاكيا

أحد الأشياء الجديدة بالنسبة للجيل القادمة من لاندروفر ديفندر هي أن إنتاجها سيتم في منشأة تصنيع جديدة بأحدث التقنيات في مدينة نيترا السلوفاكية، حيث تم افتتاحها بالعام الماضي مع نظام تجميع أسرع بنسبة 30% من السابق، حيث ستصنع 100,000 نسخة من ديفندر هناك بجانب عدة نسخ من لاندروفر ديسكفري.

موعد الإطلاق ومنافسي شريحة سيارات الطرق الوعرة

نظراً لأن لاندروفر ديفندر 2020 ستنتقل إلى شريحة السيارات الفاخرة، ستكون أكثر قدرة على منافسة سيارات مثل مرسيدس G-Class الأيقونية من خلال إتاحتها بعدة فئات وخيارات كثيرة، في حين يتضمن المنافسين المحتملين الآخرين كل من جيب رانجلر وفورد برونكو وتويوتا لاند كروزر، على أن يتم تدشين ديفندر 2020 الجديدة كلياً لاحقاً هذا العام خلال شهر سبتمبر على الأغلب، لتبدأ المبيعات في مطلع العام المقبل.