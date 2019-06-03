رئيس "نيسان موتور إيجيبت": مصر قادرة على استيعاب مزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات

كتب: باسل الحلواني

قال كوهى مايدا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت"، إن "نيسان موتور إيجيب"، تسعى للحفاظ على المكانة المتقدمة التي حققتها في سوق السيارات المصرية، حيث تحتل المركز الأول في السيارات السيدان المجمعة محليا،

بالإضافة لباقي الطرازات التي تحقق بها الشركة مراكز متقدمة في ظل المنافسة الكبيرة التي تتسم بها السوق المحلية.

وأضاف "مايدا"، أن الشركة تستهدف زيادة حجم حصتها السوقية، ورفع طاقتها الإنتاجية

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لتلبية احتياجات السوق والعملاء، موضحاً أن مصر قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات.

جاء ذلك خلال حفل سحور نيسان السنوي بحضور نخبة من أبرز رجال الاعلام، وكوهى مايدا رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ومجموعة من قيادات الشركة في مجالات التسويق، وخدمات ما بعد البيع، والعلاقات العامة، والعلاقات الحكومية.