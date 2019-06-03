تتسارع من صفر إلى 100كيلومتر في 2.5 ثانية.. "فيراري" تطلق سيارة هجينة خارقة

كتب: باسل الحلواني أعلنت عملاق صناعة السيارات الإيطالية الرياضية "فيراري"، عن أولى سيارتها الهجينة الخارقة "SF90 Stradale"، والتي تعتمد على محرك احتراق داخلي V8 مع ثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية 730 كيلووات/1000 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات. حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات. وتستطيع سيارة فيراري الجديدة، أن تنطلق من سرعة 100 كيلومتر في غضون 2.5 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 340 كلم/س. وقالت الشركة الإيطالية إن مدى السير الكهربائي لـ"SF90 Stradale"، يبلغ 25 كلم، حيث يتولى دفعها المحركان الكهربائيان على المحور الأمامي وبسرعة قصوى 135 كلم، لكنها لم تكشف بعد عن الموعد المقرر لطرح السيارة في الأسواق العالمية، أو أسعارها. Advertisements

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