"كاديلاك" تكشف عن سيارة فارهة جديدة

كتب: باسل الحلواني
كشف شركة صناعة السيارات الفارهة "كاديلاك"، عن أحدث سياراتها من طراز "سي تي 4"، والتي تتوقع لها الشركة أن تحقق نجاحا شعبيا واسعا، على غرار طرازات "إيه تي اس" الشهيرة، التي حققت مبيعات كبيرة خلالالسنوات الماضية.
ومن المنتظر أن يتم طرح "سي تي 4"، بنسختين، الأولى بمحرك بنزين بسعة 2.7 لتر، وعزم 325 حصانا، والثانية بمحرك توربيني سعة 3 لترات، وكلاهما مرتبط بعلب سرعة
وتحمل السيارة الجديدة مجموعة أنظمة مراقبة بصرية، فضلا عن أنظمة لمنع الانزلاق عند المنعطفات أو أثناء السير بسرعات عالية.
أما داخلية السيارة، فجاءت أنيقة، يطغى عليها الجلد الفاخر في أغلب تفاصيلها، بالإضافة إلى شاشات لمسية، وعجلة قيادة رياضية يمكن من خلالها التحكم بأنظمة السرعة، والمولتيميديا.
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