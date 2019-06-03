رفع أسعار الوقود بنسبة 33% خلال الأربعة أشهر الماضية في الامارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات عن الأسعار الجديدة والمقرر تطبيقها لشهر يونيو 2019، استكمالاً لخطة ربط أسعار البنزين بالأسعار العالمية منذ أغسطس 2015م. وتم تحديد سعر بنزين 95 بـ2.42 ريال، وبنزين 91 بـ2.34 ريال بزيادة نسبتها 4%، ويُعتبر شهر يونيو 2019 هو الشهر الرابع على التوالي في ارتفاع أسعار البنزين الذي قدر زيادتها خلال الأربعة الأشهر الماضية بنسبة 33%. يُذكر أن المراجعة الدورية في السعودية لشهر يناير الماضي تمت بارتفاع بنزين 95 هللتين فقط، وتم الإبقاء على بنزين 91 بدون تغيير، أما في أبريل الماضي فتم تعديل الأسعار بارتفاع 5% فقط لبنزين 95 و91، وحسب إعلان أرامكو فإن المراجعة الدورية لأسعار البنزين بالمملكة ستكون بشكل ربع سنوي.

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