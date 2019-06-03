“بالفيديو” شابين يطلقان النار على منزل وسيارة.. والنائب العام يوجه بالقبض عليهما

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر شابين يستقلان سيارة وقيام أحدهم بتحريض زميله على إطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل في إحدى مدن المملكة، مع تداول بعض العبارات غير اللائقة.
وقد وجه الشيخ “سعود بن عبدالله المعجب” النائب العام، بالقبض على الشابين، ضمن حملة النيابة العامة لرصد التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.
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