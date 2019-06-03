كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار السيارات الجديدة في مصر موديلات 2018 - 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للراغبين في شراء سيارة جديدة، أو إستبدال السيارة القديمة بأخرى حديثة، يجب أن يتطلع على أسعار السيارات الحديثه في مصر وبالأخص موديلات 2018-2019، حتى يتثنى له إختيار السيارة الأفضل لما يتناسب مع ميزانيته المالية، ومن هنا نجد محركات البحث تشتعل بسبب معرفة أسعار السيارات الجديدة لكافة الماركات عن موديلات 2018-2019، سواء بغرض الشراء أو المعرفة، وهنا خلال الأسطر القليلة القادمة، سوف نقوم باستعراض أسعار معظم السيارات الجديدة وأسعارها في مصر على النحو التالي:

أسعار السيارات الحديثه في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 150.000 جنيه

سيارة كينبو ربع نقل – مانيوال – سعة الماتور CC 1400 – السعر 120000 جنيه مصري.

سيارة كينبو ميني فان – مانيوال – سعة الماتور CC 1400 – السعر 125000 جنيه مصري.

سيارة سوزوكي التو 2019 – مانيوال /A/C New – سعة الماتور CC 800 – السعر 130000 جنيه مصري.

سيارة كيتون M70 – مانيوال Comfort – سعة الماتور CC 1500 – السعر 142000 جنيه مصري.

سيارة كيتون M70 – مانيوال Luxury – سعة الماتور CC 1500 – السعر 148000 جنيه مصري.

أسعار السيارات الحديثة في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 175.000 جنيه

سيارة كاري Q22 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1200 – السعر 155000 جنيه مصري.

سيارة سينوفا A1 2018 – مانيوال H/P 1.3/ سعة الماتور CC1300 – السعر 157000 جنيه مصري.

سيارة لادا جرانتا 2019 – مانيوال A/C/ -سعة الماتور CC 1600 – السعر 157000 جنيه مصري.

سيارة سينوفا A1 2018 – مانيوال Sedan 1.3 / – سعة الماتور CC 1300 – السعر 161000 جنيه مصري.

سيارة هايما M3 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 163900 جنيه مصري.

سيارة سينوفا A1 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 166000 جنيه مصري.

سيارة شيفروليه لانوس 2018 – جميع الكماليات / مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 166900 جنيه مصري.

سيارة شيفروليه N300 2018 – مانيوال / Base – سعة الماتور CC 1300 – السعر 171250 جنيه مصري.

سيارة شيري انفي 2018 – مانيوال / Tinted Glass – سعة الماتور CC 1500 – السعر 173000 جنيه مصري.

سيارة شيفروليه N300 2018 – مانيوال /A/C – سعة الماتور CC1300 – السعر 174300 جنيه مصري.

أسعار السيارات الحديثه في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 200.000 جنيه

سيارة انفي 2019 – مانيوال / Tinted Glass – سعة الماتور CC1500 – السعر 175000 جنيه مصري.

سيارة تشانجان M50 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1400 – السعر 176000 جنيه مصري.

سيارة سينوفا A1 2018 – اوتوماتيك H/B 1.5 – سعة الماتور CC 1500 – السعر 178000 جنيه مصري.

سيارة بي واي دي L3 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 178000 جنيه مصري.

سيارة شانجي M50 2019 – مانيوال /Baseline – سعة الماتور CC 1400 – السعر 179000 جنيه مصري.

سيارة دفسك جلوري 2019 – مانيوال /Baseline – سعة الماتور CC 1500 – السعر 182500 جنيه مصري.

سيارة سينوفا A1 2018 – اوتوماتيك Sedan 1.5 – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 184000 جنيه مصري.

سيارة بي واي دي F3 2019 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 185000 جنيه مصري.

سيارة شيفروليه N300 2018 – مانيوال / جميع الكماليات – سعة الماتور CC 1300 – سعر السيارة 185100 جنيه مصري.

سيارة شيفروليه N300 2018 – جميع الكماليات / مانيوال Tinted Glass – سعة الماتور CC 1300 – سعر السيارة 186150 جنيه مصري.

سيارة شانجي M50 2019 – اتوماتيك / هاي لاين – سعة الماتور CC 1400 – السعر 187000 جنيه مصري.

سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال / GL – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 189500 جنيه مصري.

سيارة دفسك جلوري 2019 – مانيوال / هاي لاين – سعة الماتور CC 1500 – السعر 190000 جنيه مصري.

سيارة بي واي دي 2018 L3 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 190000 جنيه مصري.

سيارة رينو لوجان 2019 – مانيوال /FL – سعة الماتور CC 1600 – السعر 190000 جنيه مصري.

سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال / GL Tinted glass – سعة الماتور CC 1600 – السعر 190500 جنيه مصري.

سيارة جيلي امجراند 7 2018 – مانيوال GLS Tinted Glass FACELIFT – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 191000 جنيه مصري.

سيارة شيفروليه افيو 2018 – اتوماتيك / Base – سعة الماتور CC 1500 – السعر 191800 جنيه مصري.

سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال /GLS – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 193000 جنيه مصري.

سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال /GLS Tinted glass – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 194000 جنيه مصري.

سيارة تشانجان 2017 V7 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1600 – السعر 195000 جنيه مصري.

سيارة جيلي امجراند 2019 – مانيوال / GLS New Shape Tinted glass – سعة الماتور CC 1500 – السعر 195000 جنيه مصري.

سيارة هايما 2018 M3 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 197900 جنيه مصري.

سيارة شانجي 2019 M50 – اتوماتيك / توب لاين – سعة الماتور CC 1500 – السعر 199000 جنيه مصري.

سيارة فيات باندا 2018 – مانيوال / Easy – سعة الماتور CC 1200 – سعر السيارة 199900 جنيه مصري.

أسعار السيارات الحديثه في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 250000جنيه

سيارة نيسان صني 2019 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 202000 جنيه مصري.

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سيارة رينو لوجان 2019 – مانيوال / جميع الكماليات / FL – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 202000 جنيه مصري.

سيارة دفسك جلوري 2019 – مانيوال / TOPLINE – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 203000 جنيه مصري.

سيارة فيات بونتو 2018 – مانيول / Easy – سعة الماتور CC 1400 – السعر 209000 جنيه مصري.

سيارة شيفروليه افيو 2019 – اتوماتيك / FL – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 211500 جنيه مصري.

سيارة رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / FL – سعة الماتور CC 1600 – السعر 215000 جنيه مصري.

سيارة سينوفا 2018 X25 – اوتوماتيك / Basic – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 219900 جنيه مصري.

سيارة نيسان صني 2019 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 220000 جنيه مصري.

سيارة كينبو 2017 SUV S3 – مانيوال – سعة الماتور CC 1600 – السعر 220000 جنيه مصري.

سيارة هيونداي فيرنا 2019 – اتوماتيك / GLS Tinted glass – سعة الماتور cc 1600 – سعر السيارة 221900 جنيه مصري.

سيارة فيات باندا 2018 – مانيوال /جميع الكماليات / Lounge – سعة الماتور CC 1200 – سعر السيارة 224900 جنيه مصري.

سيارة فيات كوبو 2018 – جميع الكماليات / مانيوال – سعة الماتور CC 1400 – السعر 224900 جنيه مصري.

سيارة رينو سانديرو 2019 –اتوماتيك / Dynamic – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 226000 جنيه مصري.

شيفروليه أوبترا 2019 – اتوماتيك / جميع الكماليات – سعة الماتور CC 1600 – السعر 226400 جنيه مصري.

رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / جميع الكماليات / FL – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 227000 جنيه مصري.

جاك 2019 S2 – اتوماتيك / Luxury – سعة الماتور CC 1500 – السعر 229000 جنيه مصري.

هايما 2018 M3 – اتوماتيك / هاي لاين – سعة المتور CC 1500 – سعر السيارة 229900 جنيه مصري.

تويوتا ياريس 2019 – اتوماتيك / Door 3 – سعة الماتور CC 1000 – السعر 230000 جنيه مصري.

نيسان صني 2019 – اتوماتيك / EX – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 231000 جنيه مصري.

فيات تيبو 2019 – مانيوال / جميع الكماليات Sedan – سعة الماتور CC 1400 – السعر 233900 جنيه مصري.

هيونداي جراند 2019 i10 – اتوماتيك / B FaceLift / GL H – سعة الماتور CC 1250 – سعر السيارة 234000 جنيه مصري.

سينوفا 2018 X25 – اتوماتيك / Fachion – سعة السيارة CC 1500 – السعر 234900 جنيه مصري.

كينبو 2017 H3 – مانيوال / جميع الكماليات – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 235000 جنيه مصري.

هيونداي جراند 2019 i10 – اتوماتيك / GL FaceLift – سعة الماتور CC 1250 – السعر 237000 جنيه مصري.

شيفروليه أوبترا 2019 – اتوماتيك / هاي لاين – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 237500 جنيه مصري.

هيونداي جراند 2019 i10 – جميع الكماليات / هاتشباك / اتوماتيك – سعة الماتور CC 1250 – السعر 239000 جنيه مصري.

سوزوكي سويفت 2017 – اتوماتيك هاتشباك – سعة الماتور CC 1200 – سعر السيارة 239000 جنيه مصري.

فيات بونتو 2018 – اتوماتيك / Easy – سعة الماتور CC 1400 – السعر 239900 جنيه مصري.

سوزوكي سويفت ديزاير 2019 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1200 – سعر السيارة 240000 جنيه مصري.

رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / هاي لاين / FL – سعة الماتور CC 1600 – السعر 240000 جنيه مصري.

هيونداي جراند 2019 i10 – اتوماتيك / FaceLift F/O – سعة الماتور CC 1250 – سعر السيارة 242000 جنيه مصري.

نيسان صني 2019 – اتوماتيك / Super Saloon – سعة الماتور CC 1500 – السعر 242000 جنيه مصري.

فيات تيبو 2019 – مانيوال / هاي لاين sedan – سعة الماتور CC 1400 – سعر السيارة 243900 جنيه مصري.

جاك 2019 S2 – اتوماتيك / Smart – سعة الماتور CC 1500 – السعر 245000 جنيه مصري.

هيونداي سولاريس 2017 – اتوماتيك GL – سعة الماتور CC 1400 سعر السيارة 247000 جنيه مصري.

رينو سانديرو 2019 – اتوماتيك / Signature – سعة الماتور CC 1600 – السعر 247000 جنيه مصري.

شيري تيجو 2019 – اتوماتيك / Tinted Glass – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 248000 جنيه مصري.

رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / هاي لاين / FL / NAV – سعة الماتور CC 1600 – – السعر 249000 جنيه مصري.

هيونداي سولاريس 2017 – اتوماتيك B / H GL – سعة الماتور CC 1400 – سعر السيارة 249000 جنيه مصري.

فورد فيستا 2018 – مانيوال / Trend 3 Drs – سعة الماتور CC 1000 – السعر 249900 جنيه مصري.

هاوتاي 2017 A25 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 249999 جنيه مصري.

أسعار السيارات الحديثة في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 300000 جنيه مصري

سيارة تشانجان 2019 CS 35 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 250000 جنيه مصري.

سيارة هيونداي 2019 I10 – اتوماتيك / GL new – سعة الماتور 1250 CC – سعر السيارة 250000 جنيه مصري.

سيارة رينو سانديرو 2019 – اتوماتيك / signature – سعة الماتور 1600 CC – سعر السيارة 252000 جنيه مصري.

سيارة رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / هاي لاين / FL / NAV – سعة الماتور 1600 CC – سعر السيارة 2540000 جنيه مصري.

سيارة سيتروين سي اليزيه – اتوماتيك / Comfort – سعة الماتور 1600 CC – سعر السيارة 254900 جنيه مصري.