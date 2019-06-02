تخفيضات جديدة على أسعار "سوبارو XV" تصل إلى 20 ألف جنيه

أقرت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل علامة سوبارو اليابانية في مصر، تخفيضاً على أسعار "سوبارو XV".

وبلغت أسعار الفئة الأولى415 ألف جنيه، بدلاً من 430 ألف جنيه، بنسبة تخفيض بلغت 15 ألف جنيه، أما الفئة

الثانية فانخفضت أسعارها نحو 20 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمي 465 ألف جنيه، بدلاً من 485 ألف جنيه.

أما الفئة الأعلى، فحصلت على تخفيض بقيمة 20 ألف

جنيه، حيث أصبحت تباع بـ 490 ألف جنيه، بدلاً من 510 آلاف جنيه .

وتنتمي "سوبارو XV" اليابانية، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، رباعية الدفع، وتحمل محركاً سعة 1.6 لتر، بقوة 114 حصانًا، يمنحها القدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر خلال 13.8 ثانية.