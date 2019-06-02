أقرت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل علامة سوبارو اليابانية في مصر، تخفيضاً على أسعار "سوبارو XV".
وبلغت أسعار الفئة الأولى415 ألف جنيه، بدلاً من 430 ألف جنيه، بنسبة تخفيض بلغت 15 ألف جنيه، أما الفئةالثانية فانخفضت أسعارها نحو 20 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمي 465 ألف جنيه، بدلاً من 485 ألف جنيه.
أما الفئة الأعلى، فحصلت على تخفيض بقيمة 20 ألف
وتنتمي "سوبارو XV" اليابانية، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، رباعية الدفع، وتحمل محركاً سعة 1.6 لتر، بقوة 114 حصانًا، يمنحها القدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر خلال 13.8 ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات جديدة على أسعار "سوبارو XV" تصل إلى 20 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.