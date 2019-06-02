تعرف على أحدث قائمة سعرية لـ"مازدا" بعد الزيادة الجديدة

أخطرت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، وكيل علامة مازدا في مصر، شبكة موزعيها، بأحدث قائمة سعرية للعلامة اليابانية، والتي شهدت زيادة على أسعار فئات "مازدا"، بقيمة 3 آلاف جنيه.

وكانت "غبور"، قد أقرت تخفيضات علي فئات"مازدا" الثلاث، خلال شهر فبراير الماضي، بلغت 18 ألف جنيه، وتبعها تخفيضاً آخر في "مايو"، بلغ 31 ألف جنيه.

وبلغ سعر الفئة الأولى من "مازدا"، 312

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ألف جنيه، بدلاً من 309 آلاف جنيه، بينما وصلت أسعار الفئة الثانيةإلي 372 ألف جنيه بدلاً من 369 ألف جنيه، كما ارتفعت الفئة الثالثة "هاتشباك" لتباع بسعر رسمي 376 ألف جنيه بدلاً من 373 ألف جنيه.