تعرف على أحدث قائمة سعرية لـ"مازدا" بعد الزيادة الجديدة

أخطرت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، وكيل علامة مازدا في مصر، شبكة موزعيها، بأحدث قائمة سعرية للعلامة اليابانية، والتي شهدت زيادة على أسعار فئات "مازدا"، بقيمة 3 آلاف جنيه.
وكانت "غبور"، قد أقرت تخفيضات علي فئات"مازدا" الثلاث، خلال شهر فبراير الماضي، بلغت 18 ألف جنيه، وتبعها تخفيضاً آخر في "مايو"، بلغ 31 ألف جنيه.
وبلغ سعر الفئة الأولى من "مازدا"، 312
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