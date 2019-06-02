انهيار في صناعة السيارات بالمملكة المتحدة

الخليج ٣٦٥ نت – شهد إنتاج السيارات في المملكة المتحدة مؤخراً انخفاض حاد على خلفية استعدادها للخروج من الاتحاد الأوروبي هذا العام، وهو ما تم تحديد الموعد الأولي له يوم 29 مارس قبل أن يتم تأجيل تنفيذ القرار إلى 31 أكتوبر، ما دعا العديد من شركات صناعة السيارات لإغلاق مصانعها هناك نهاية شهر مارس الماضي.

نتيجة هذه الإغلاقات، انخفض معدل إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بواقع 57,000 سيارة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، وذلك بجانب انخفاض مبيعات السيارات هناك كذلك بالعام السابق، حيث أن شهر أبريل 2018 شهد صناعة 127,970 سيارة، بينما تم هذا العام صنع 70,971 سيارة فقط، حيث انخفض إنتاج السيارات المخصصة للبيع المحلي في المملكة المتحدة بنسبة 43.7%، فيما انخفض إنتاج السيارات المخصصة للبيع عالمياً بنسبة 44.7%.

هذا وقد أثر تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بشكل سيء على صناعة السيارات الإنجليزية نظراً لاتخاذ الكثير من الإجراءات الاحتياطية سابقاً قبل أن تكون بلا داعي وتضطر الشركات لإعادة تهيئة موقفها في البلاد استعداداً ليوم 31 أكتوبر المقبل.