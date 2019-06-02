جنرال موتورز تريد منافسة جيب رانجلر بإطلاق سيارة بقدرات همر

الخليج ٣٦٥ نت – حققت جيب رانجلر رقم قياسي بمبيعاتها خلال العام الماضي بعد أن بيع منها 240,032 نسخة، حيث أنها تشهد زيادات مستمرة بالمبيعات منذ عام 2009، وهو ما يجعل الشركات الأخرى ترغب في منافستها طمعاً في تحقيق بعض الأرباح.

أدى ذلك لإعلان فورد في 2017 عن خططها لإعادة إحياء طراز برونكو في 2017، والتي تشير التقارير لكونها قادمة مع تصميم مستوحى من رانجلر كثيراً بشكل كلاسيكي وأبواب قابلة للفك بجانب وجود سقف ثابت، ولكن فورد ليست الوحيدة في هذا الأمر، حيث اتضح مؤخراً بدء اختبار جنرال موتورز لاثنين من سيارات جيب رانجلر بشكل غريب ملفت للنظر، حيث أنه يشير لكون الشركة تعمل على فحص منافستها بدقة استعداداً لطرح طراز جديد قادر على تقديم قدرات طرق وعرة عالية من المستوى ذاته.

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيدات تشير إلى عمل جنرال موتورز على تقديم طراز منافس لرانجلر حالياً، إلا أن الشركة بحثت هذه الفكرة سابقاً عندما قدمت نموذج HX تحت علامة همر التي كانت لا تزال ملك جنرال موتورز حينها، وقد تميزت HX الاختبارية بقدومها مع أبواب وسقف قابل للازالة، إلا أن علامة همر سريعاً ما توقفت لاحقاً، ولكن ظهرت تقارير من وكلاء جنرال موتورز في 2015 تشير لعمل الشركة على تطوير SUV مخصصة لمنافسة رانجلر مستوحاة من طرازات همر السابقة، والتي قد تأتي حاملة اسم جمس.

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أعلنت جنرال موتورز عن نيتها استثمار مليار دولار (3.75 مليار ريال) في مصنع Wentzville المسؤول عن إنتاج طرازات كولورادو وجمس كانيون الحالية، مع وجود شائعات حول أن جزء من هذا المبلغ مخصص لتطوير SUV جديد من نوع هيكل على الإطار، ما قد تكون مستندة على الجيل الجديد من بيك اب جنرال موتورز المتوسطة، وهو يعد مشابهاً لما تنوي فورد فعله مع طراز برونكو الذي سيكون مستوحى من بيك اب رينجر، حيث قد تعيد SUV جنرال موتورز الجديدة إحياء طراز جمس جيمي كي يأتي بقدرات سيارات همر السابقة.