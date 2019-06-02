كيف ستكسب نيسان اموالا طائلة من اندماج رينو وفيات كرايسلر؟

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن خبرة نيسان في المحركات الكهربائية والمنصات ستعطيها أفضلية كبيرة خلال صفقة اندماج رينو وفيات كرايسلر الجاري بحثها حالياً، حيث يأتي ذلك بفضل نظام الشراكة الذي أسسته الصانعة اليابانية مع رينو سابقاً.

حسب مصادر مطلعة من وكالة رويترز الإخبارية، في حالة إتمام صفقة اندماج رينو وفيات كرايسلر، سوف تواجه الشركتين تكاليف إضافية في كل مرة يقوم أي منهما باستخدام التقنيات المطورة من قبل نيسان أو ميتسوبيشي، خاصة أن أنظمة المحركات الكهربائية والهايبرد وخفض معدلات الانبعاثات تعد من بين أهم التقنيات المملوكة للشركتين اليابانيتين.

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يذكر أنه بفضل نظام الشراكة القائم حالياً بين الصانعة اليابانية وشريكاتها الفرنسية، تدفع رينو مقابل التقنيات المطورة من نيسان أقل مما تدفع نيسان مقابل تقنيات رينو، وهي النقطة التي لطالما اعترضت نيسان عليها، وهو ما يبدو أنها قد تستخدمها كورقة ضغط لتعظيم ما تتحصل عليه من مجموعة رينو-فيات كرايسلر في حالة مرور الصفقة، بجانب انضمام كرايسلر إلى عملاء نيسان كذلك، حيث قد نبدأ برؤية تقنياتها في سيارات دودج وجيب ورام.

هذا وتمتلك رينو حالية حصة 43.4% من أسهم نيسان لتكون أكبر حامل لأسهمها، بينما تمتلك الصانعة اليابانية 15% من أسهم رينو التي لا تمتلك قوة تصويتية، ولكن في حالة نجاح صفقة اندماج رينو وفيات كرايسلر، ستصبح أسهم نيسان 7.5% فقط في المجموعة الناتجة عن الدمج، ولكن مع قدرتها على التصويت في قرارات مجلس الإدارة الجديد.