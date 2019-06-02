خطة شركات صناعة الحديد لاستبدال الالومنيوم والياف الكربون بهياكل السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن خامات الهياكل الخفيفة مثل الألمنيوم وألياف الكربون اعتادت أن تكون مقتصرة على السيارات الفاخرة أو الرياضية فقط، إلا أن هذه الخامات بدأت مؤخراً بالوصول إلى سيارات البيك اب أمثال فورد F-150 وجمس سييرا.

تشير وكالة بلومبرج الصحفية لأن التحول في صناعة البيك اب إلى الألمنيوم يأتي بفضل ارتفاع معايير كفاءة استهلاك الوقود والرغبة في جعل السيارات أخف، وهو ما أدى لانخفاض الطلب على الحديد في قطاع صناعة السيارات، حيث تشير التوقعات لأن الحديد سيمثل 62% فقط من وزن السيارات الجديدة بحلول عام 2025، وذلك بدلاً من 70% في 2015.

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تمثل تلك الصيحة الجديدة تحدي قوي بالنسبة لشركات صناعة الحديد، وهو ما جعلها تبدأ العمل على تطوير خامات أخف وزناً وتقنيات صناعة جديدة، وهو ما قامت شركة Nippon Steel باستعراضه سابقاً هذا العام عبر نموذج NSafe الاختباري لهياكل السيارات المستقبلية، والذي يستخدم 6 درجات مختلفة من الحديد، والتي كان بعضها أقوى بفارق كبير من الخامات التقليدية المستخدمة بالسيارات، ما يسمح للشركة بخفض الوزن في أجزاء أخرى من المركبات.

هذا وقد أدى ذلك إجمالاً لخفض الوزن بنسبة 30% مقارنة بهياكل السيارات الحديدية الحالية، ما يساوي أوزان الهياكل المصنوع من الألمنيوم، رغم عدم ذكر أي تفاصيل بالنسبة لفارق التكلفة، فيما تعمل Nippon Steel على تقنيات أخرى تتضمن دمج الحديد بكميات ضئيلة من البلاستيك بشكل تجريبي، دون معرفة إن كانت أي من هذه الخامات والتقنيات ستصل للسيارات الإنتاجية أم لا.