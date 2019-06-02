كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للسائقين.. نصائح للقيام برحلات آمنة خلال عيد الفطر المبارك 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عيد الفطر المبارك 2019، ننشر لكم النصائح التي يجب اتباعها أثناء رحلات السفر في إجازات عيد الفطر المبارك من خلال التالي:

ضبط الإطارات

يجب زيادة ضغط هواء الإطارات قبل السفر ويمكن معرفة قيم ضغط هواء الإطارات على الجانب الداخلي للغطاء الخارجي لخزان الوقود .

التخطيط المسبق

يجب التخطيط المسبق للرحلة بما في ذلك فترات الراحة، والتعرف على أي أعمال طرق أو أعطال على مسار الرحلة قبل القيام بها.

الكشف

الكشف على السيارة قبل الرحلة من حيث مستوى السوائل من الزيوت ومياه التبريد .

زجاجات المياه

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ضرورة الاحتفاظ بزجاجات مياه في السيارة خصوصاً في الأجواء الحارة، ينصح بتناول القهوة لقائدي السيارات علي طرق السفر الطويلة، لزيادة التركيز علي الطريق.

فترات الراحة

يقل التركيز في أثناء القيادة بعد ساعتين، ولذلك ينصح بفترات راحة كل ساعتين تشمل الخروج من السيارة مع تمرينات خفيفة لمدة 15 دقيقة قبل استئناف القيادة.

ينصح الخبراء من التخلص من الحمولة الزائدة الغير ضرورية قدر الإمكان، قبل القيام برحلات السفر الطويلة .

خلال السفر في مواجهة أشعة الشمس يجب استعمال حاجز الشمس الأمامي وارتداء نظارات شمسية من نوع جيد.

حقيبة الطوارئ

ضرورة الاحتفاظ بحقيبة طوارئ في السيارة بها بعض المأكولات الخفيفة وشاحن للهاتف الجوال وخرائط وإسعافات أولية.

لعب الأطفال

وإذا كنت تصطحب أطفالاً في أثناء الرحلة فالأفضل توفير بعض الألعاب وأدوات التسلية لهم.