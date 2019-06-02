حظر بيع شيفروليه كمارو وكورفيت الجديدة في اوروبا لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجلة Motoring Research البريطانية مؤخراً عن حظر بيع طرازات شيفروليه كمارو وكورفيت الجديدة في كل من المملكة المتحدة وأوروبا بداية من يوم 31 أغسطس هذا العام.

يأتي ذلك على خلفية قوانين الانبعاثات الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث أن محرك LT1 V8 سعة 6.2 لتر الخاص بطرازات كمارو المتاحة هناك ينتج معدلات انبعاثات أعلى من الحد الأقصى المسموح به حسب قواعد حماية البيئة الأوروبية الجديدة.

وعلى الرغم من كورفيت C7 توشك أن تحال للتقاعد في فترة قريبة، من غير المعلوم بعد إن كان جيل C8 الجديد منها سيلتزم بقوانين انبعاثات الوقود الجديدة أم لا، غير أنه من المتوقع أنه سيكون أعلى كفاءة مع قدر أقل من الانبعاثات، ولكن الوضع مختلف بالنسبة لطراز كمارو التي لا يتوقع حصولها على جيل جديد في وقت قريب نظراً لحدوثها على تحديث فيس ليفت هذا العام.

يذكر أن شيفروليه كمارو تعد من بين أكثر السيارات المستعملة طلباً في المملكة المتحدة بعد كل من رولزرويس سيلفر شادو وفيراري 612 سكاجليتي وبي ام دبليو الفئة الثامنة وفيراري 360 مودينا، فيما لم تظهر شيفروليه كورفيت بالقائمة، في حين تبدأ أسعار شيفروليه كمارو الجديدة عند 39,995 جنيه استرليني (189,665 ريال) وتبدأ كورفيت C7 عند 67,000 جنيه استرليني (317,728 ريال).