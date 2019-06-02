الطلب على سيلفرادو وسييرا مرتفع لدرجة أن جنرال موتورز لا تستطيع تلبيته

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بشكل عام نظراً لقلة الطلب عليها، وهبوط جنرال موتورز للمركز الثاني بمبيعات البيك اب بالولايات المتحدة بعد صعود رام للمركز الثاني، حققت مبيعات طرازات شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا ارتفاع في المبيعات بنسبة 20% بالربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يشير ذلك لكون شريحة سيارات البيك اب لم تتأثر بالانخفاض العام في الطلب على السيارات الجديدة، حيث تشير التوقعات لأن الطلب سيرتفع أكثر خلال العام، ما جعل جنرال موتورز تقرر استثمار 24 مليون دولار (90 مليون ريال) في مصنع سيارات البيك اب التابع لها بولاية إنديانا الأمريكية بغرض زيادة قدرته الإنتاجية، خاصة بعد الطفرة في زيادة الطلب على نسخ شيفروليه سلفرادو وجمس سييرا مزدوجة المقصورة ذات التكلفة الأعلى.

هذا ويذكر أن استثمارات جنرال موتورز في هذا المصنع قد بلغت حالياً 1.2 مليار دولار (4.5 مليار ريال) منذ 2015K، في حين بلغ إجمالي استثمارات جنرال موتورز في الصناعة الأمريكية 23 مليار دولار (‭86.25‬ مليار ريال) منذ 2009.